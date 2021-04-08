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Врачи удалили у подростка двадцатисантиметровую опухоль, которую он не замечал

Здоровье и дом - Здоровье
11:17, 08 апреля 2021

Врачи удалили у подростка двадцатисантиметровую опухоль, которую он не замечал

Врачи Нижневартовска провели уникальную операцию по удалению огромной опухоли у подростка, которую тот не замечал. Об этом сообщает департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

«Врачи Нижневартовской окружной клинической детской больницы провели редкую операцию по удалению гигантской опухоли у 17-летнего пациента. Двадцатисантиметровое новообразование нарушало работу внутренних органов: сдавливало пищевод и сдвинуло легкое», — говорится в сообщении департамента.

Как отмечают врачи, обычно подобный тип новообразований не вырастает больше пяти–семи сантиметров, поэтому опухоль размером почти в четыре раза больше типичной для такого типа удивила даже профессионалов. 

Для того чтобы без последствий удалить ее, детским хирургам пришлось привлечь специалистов из других медучреждений. 

Решение об операции, как рассказал детский хирург-онколог Нижневартовской окружной клинической детской больницы Евгений Фролов, было очень сложным. 

«Опухоль огромных размеров, она занимала треть грудной клетки. Лежала сложно анатомически, распластала все крупные сосуды. Все они очень близко к ней прилегали. Соответственно, был риск большого кровотечения. Поэтому решение об операции было очень сложным и неоднозначным», — пояснил хирург.

В департаменте подчеркнули, что молодой человек не замечал присутствие опухоли в организме. Специалисты предполагают, что зачатки новообразования появились у мальчика еще во время внутриутробного развития, а затем оно формировалось на протяжении всей его жизни. Опухоль удалось выявить при плановом обследовании легких. 

Операция прошло успешна. Сейчас подросток восстанавливает силы после сложной операции. Ближайшие полгода за ним будет наблюдать онколог.

Рубрика: Здоровье

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Юрий Трутнев // Фото: Global Look Press

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