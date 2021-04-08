Не умеющие говорить малыши уже понимают язык

Исследование показало, что младенцы понимают фразы ещё до того, как начинают сами говорить.

Исследователи из Эдинбургского университета выяснили, что дети в возрасте одного года способны распознавать целые комбинации слов или фразы ещё до того, как они произнесут своё первое слово. К примеру, дети реагируют, если родители просят их похлопать в ладоши, хотя сами не могут произнести ни одного слова.

Это первое доказательство того, что малыши улавливают и понимают так называемые многословные последовательности перед началом собственного словотворения, когда они ещё сами не умеют не только создавать комбинации из слов, но и произносить даже отдельные слова. В исследовании приняли участие 36 малышей в возрасте от 11 до 12 месяцев, которые уже находились на пороге произнесения первых слов. Эксперименты показали, что младенцы в большинстве случаев понимают составленные из нескольких слов фразы, хотя сами не могут их произносить.

В ходе предыдущих исследований было доказано, что младенцы узнают многие общие слова, но лишь теперь подтверждается, что они хранят в памяти не только отдельные слова, но и целые фразы. А значит, когда дети изучают язык, то основываются на языковых единицах разного размера, включая многословные последовательности, а не только отдельные слова, как мы часто предполагаем. Когда же взрослые изучают иностранный язык, они как раз опираются на отдельные слова, что мешает им овладеть им в такой же степени, как и родным.