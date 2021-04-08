На Дальнем Востоке дефицит вакцины – полпред президента

Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев пожаловался, что на Дальнем Востоке не хватает вакцины от коронавируса. Хотя в целом ситуацию с заболеваемостью он пока оценивает как стабильную.

«Охват граждан, подлежащих вакцинации, в среднем по округу составляет около 10% при целевом значении для формирования коллективного иммунитета 60%. При этом хочу обратить внимание на недостаточную обеспеченность регионов вакцинами», — приводит слова чиновника «КоммерсантЪ» со ссылкой на «РИА Новости».

По словам Трутнева, прогресс в вакцинации населения ниже всего в Магаданской и Еврейской АО, а также в Хабаровском крае, Бурятии, Приморском крае. По всему Дальнему Востоку от коронавируса привиты лишь порядка 330 тысяч человек, отметил полпред главы государстваа.

В России зарегистрированы уже три собственных вакцины от коронавируса — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». При этом, несмотря на относительно низкие темпы вакцинации внутри страны, Россия активно занимается экспортом препарата в другие страны (Аргентита, Сербия и прочие). В руководстве ЕС уже не раз выражали недоумение в связи с такой политикой РФ: «Мы до сих пор удивляемся, почему Россия предлагает теоретически другим странам миллионы доз [российской вакцины "Спутник V"], но при этом не достигла достаточного прогресса в вакцинации собственного населения», — говорила в середине февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн. Этому удивлялись также многие российские оппозиционеры.