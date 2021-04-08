КТ, УЗИ или рентген? Определен наиболее точный визуальный метод диагностики COVID-19

Кохрейновский обзор скомпилировал данные 51 исследования о диагностике COVID-19 путем визуализации (КТ, рентген, УЗИ). Все работы были опубликованы до конца сентября 2020 года. Общий охват исследований затрагивал 19 тысяч участников, пишет «Медвестник».

Выяснилось, что наиболее точным методом диагностики коронавирусной инфекции оказалась компьютерная томография. У 87,9% пациентов, диагностированных путем КТ, в итоге оказывался положительным и анализ ПЦР. Но вместе с тем ковид диагностировался у каждого пятого пациента, который по итогу оказывался неинфицированным.

Рентгенография верно определяет COVID-19 у 80,6% пациентов и ошибочно – у 28,5%.

УЗИ легких верно определяет диагноз у 86,4% пациентов, но вместе с тем дискредитирует себя количеством ошибочных результатов — 45%.