Ученые: для женщин сотрясения мозга гораздо опасней

Женщины больше предрасположены к долгосрочным последствиям сотрясений мозга, как показало исследование.

Ученые из Университета Рочестера в США установили, что после сотрясения мозга риск длительно сохраняющихся физических и психических симптомов у женщин выше, чем у мужчин. В исследовании приняли участие 2 000 человек, столкнувшихся с сотрясением мозга.

Среди основных признаков, которые можно было назвать длительно сохраняющиеся симптомами сотрясений, учёные отмечают проблемы с памятью и концентрацией внимания, головные боли, повышенную утомляемость и головокружения. У женщин все эти признаки сохранялись дольше, чем у мужчин. Примечательно, что по времени восстановления после травм других частей тела представительницы прекрасного пола не отличалась от мужчин.

Наука не первый раз приходит к выводу о том, что сотрясения мозга для женщин более опасны, хотя точных причин этого пока установить не удалось. В целом, женщины восстанавливаются после сотрясений мозга медленней, и это не зависит от того, что стало причиной травмы. Новое исследование отличается лишь тем, что в нём приняла участие контрольная группа, у участников которой были травмы ортопедического плана. Она должна была помочь ответить на вопрос о том, не свойственно ли женскому организму вообще более медленное восстановление после любых травм, по сравнению с мужским.