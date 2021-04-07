В ЕС испытания "Спутника V" проверят не только на науку, но и на этику

Европейский регулятор, курирующий вопрос одобрения вакцины «Спутник V» на территории ЕС, намерен проверить исследования эффективности, проводившиеся над российской вакциной, а также их соответствие международным стандартам. Об этом Европейское агентство лекарственных средств сообщила в комментарии Financial Times.

Как следует из заявления регулятора, проверка стандартов исследований будет не только на соответствие научным практикам, установленным в мире, но и этическим, что позволит прояснить были ли защищены «права, безопасность и благополучие участников испытаний», а также насколько проводившиеся в России испытания можно считать достоверными.

Ранее сообщалось, что одобрение российской вакцины в Евросоюзе произойдет не раньше мая. При этом представитель ЕС пояснял, что «Спутник V» в любом случае не поможет в вакцинации Европы из-за несопоставимых объемов производства. Он также добавил, что начало производства препарата в ЕС также не принесет плодов в течение первого года.