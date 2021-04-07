Исследование: мужскую боль в обществе воспринимают серьезнее, чем женскую

Американские ученые выявили значительное гендерную предвзятость в отношении пациентов, в зависимости от их пола. А она может негативно отражаться на эффективности лечения. Результаты исследования опубликованы в Journal of Pain, и они показывают, что при одинаковом уровне боли у мужчин и женщин представителям сильного пола уделяется больше внимания.

Это касается и психотерапевтической, и традиционной лекарственной помощи. Исследование состояло из двух экспериментов. В ходе первого 50 участников смотрели различные видеоролики с пациентами мужского и женского пола, которые жаловались на боли в плечах и выполняли серию упражнений. Зрителей эксперимента просили оценить интенсивность боли, которую, по их мнению, испытывали пациенты на видео по шкале от 0 до 100.

В ходе второго эксперимента уже 200 зрителей после показа таких же роликов не только делились ощущениями, но заполняли анкеты, с помощью которых оценивались гендерные стереотипы по поводу мужской и женской боли. Было установлено, что уровень женской боли традиционно определялся, как более низкий, чем у мужчин. А анкеты показали, что в обществе действительно распространены подобного рода стереотипы. Многие думают, что если мужчина испытывает боль и выражает это визуально, то она у него действительно сильная. А женщинам якобы свойственно играть и кривляться даже при незначительных болевых ощущениях.