Ученые: письмо от руки помогает детям укреплять память

Чистописание может сделать ребёнка более умным, укрепив память, как показало исследование ученых из Норвегии.

Современные дети не любят ручки и карандаши, а писать они предпочитают с помощью клавиатуры компьютера или экрана смартфона. Но письмо от руки должно в обязательном порядке сохраняться в учебном процессе, что подтвердило новое исследование ученых из Норвегии, которые изучали работу мозга более 20 старшеклассников.

Дети первый раз принимали участие в подобном исследовании, где применялась также электроэнцефалограмма для отслеживания записи активности мозговых волн. Добровольцы надевали специальные капюшоны с прикрепленными к ним 250 электродами. Когда мозг активен, он производит электрические импульсы. Датчики в электродах очень чувствительны, они улавливают электрическую активность в головном мозге.

Эксперименты показали, что чистописание или письмо от руки дает мозгу как бы больше «зацепок» для формирования памяти. Каждое обследование занимало 45 минут на одного человека, и исследователи получали по 500 различных показателей в секунду. Результаты продемонстрировали, что как у молодых людей, так и у детей мозг может быть намного активнее, когда они пишут от руки, чем когда вводят текст на клавиатуре.