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Аллергикам напомнили, что терапию надо начинать сейчас, за месяц до цветения

Здоровье и дом - Здоровье
17:35, 05 апреля 2021

Аллергикам напомнили, что терапию надо начинать сейчас, за месяц до цветения
Global Look Press
Global Look Press

Иммунолог Ирина Ярцева предупредила, что, вероятно, в майские праздники чувствительных к сезонной пыльце аллергиков уже настигнет ежегодная напасть. Тогда наступит пик цветения.

«Если это аллергический ринит — берите подходящий вам по показаниям топический стероид (спрей с гормональным средством). Его можно начинать применять еще за месяц до начала сезона. Использовать средство нужно каждый день на базисной основе», — цитирует «Вечерняя Москва» аллерголога. Антигистаминные средства тоже нужно принимать заранее, еще до первого приступа аллергии.

Медик рекомендует не открывать окна в утренние часы, когда идет активное опыление. Если есть возможность, стоит обзавестись кондиционером. Проветривать квартиру лучше в дождливые дни.

В период цветения обладателям длинных волос лучше не носить их распущенными, а уличную одежду лучше выворачивать и убирать в шкаф. Не помешает ежедневная влажная уборка.

Рубрика: Здоровье

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