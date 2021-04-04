Антитела после вакцины от "Вектора" найти может только тест от "Вектора"

Роспотребнадзор сообщил, что антитела к коронавирусу, которые выработаются после применения вакцины «ЭпиВакКорона», не получится обнаружить большинством тестовых систем. Чтобы понять, сработала вакцина, разработанная в научном центре «Вектор», понадобится специальные ИФА тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор», которые также делает «Вектор».

В качестве причины этого приводится тот факт, что «ЭпиВакКорона» является пептидной вакциной, а значит «индуцирует антитела именно к таким участкам оболочечного белка S нового коронавируса, которые являются функционально значимыми в жизненном цикле вируса, при этом не обременяя иммунную систему выработкой антител, играющих меньшую роль в борьбе с болезнью». При этом другие тестовые системы, как правило, нацелены на обнаружение «широкого спектра антител к различным участкам оболочечного белка S нового коронавируса». Это делает их непригодными для выделения антител от «ЭпиВакКороны» из-за недостаточной точности, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Утверждается, что такие тестовые системы поставляются во все регионы страны, в которых распространяют саму вакцину «ЭпиВакКорона».