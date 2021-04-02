Голикова сообщила, что в марте умерло на 14% россиян меньше, чем в январе

Зампред правительства Татьяна Голикова поделилась некоторыми демографическими данными на объединенном заседании проектного комитета по нацпроектам «Демография» и «Здравоохранение».

«По сравнению с январем 2021 года снижение смертности составило 14%. Март мы сравниваем с январем, потому что в феврале было 28 дней, то есть на три дня меньше, месяцы несопоставимы», — цитирует Голикову АГН «Москва».

Февральский результат оказался ниже январского на 21%. Голикова рассчитывает, что и в перспективе смертность будет снижаться.