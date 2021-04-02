Александр Гинцбург: "Пандемию мы не победим к осени"

Директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, где разрабатывали вакцину «Спутник V» Александр Гинцбург опроверг заверения Роспотребнадзора, где заявили, что к осени коронавирусом заболевать будут «единицы» или «сотни» людей по всей России. Гинцбург уверен, что ковид к осени победить не удастся, однако к тому моменту его можно будет контролировать.

«Пандемию мы не победим к осени, но процесс внутри нашей страны мы можем сделать вакциноуправляемым, это вполне реально, такая цель стоит, и я уверен, что мы ее достигнем», — приводит его слова РИА Новости.

Ученый солидарен с позиций Минздрава РФ, где полагают, что до конца августа вакцинировать удастся порядка 60% населения. Эту же цифру называл президент РФ Владимир Путин. При этом отдельные чиновники ведомство не исключают, что весной Россию ждет третья волна коронавируса.