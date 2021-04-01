Победившие ожирение люди теряют восприимчивость к рекламе пищи

Похудевшие люди по-другому реагируют на рекламу продуктов питания, как показало исследование.

Показатели распространенности ожирения в развитых странах за последние 40 лет заметно выросли, и многие винят в этом навязчивую рекламу нездоровых продуктов питания. Но насколько жертвы ожирения уязвимы перед такой рекламой? И если этого уязвимость существует, то может ли она исчезнуть после исчезновения определенных объемов?

На все эти вопросы были получены ответы в ходе исследования ученых из Университета Британской Колумбии. Результаты опубликованы в Journal of Consumer Psychology. Оказалось, что люди с ожирением действительно более восприимчивы к рекламе продуктов питания, но эта ситуация меняется, если они худеют. Таковы выводы наблюдений с участием добровольцев, которых разделили на три группы. Туда попали пациенты с морбидным ожирением до проведения бариатрических операций и после них, жертвы ожирения, которые не проходили через операции, и люди с нормальным весом в контрольной группе.

В ходе наблюдений за реакциями на рекламу пищевых продуктов исследователи оценивали эффект кадрирования, то есть то, как навязчивые рекламные инструменты брендинга, рекламы и маркировки продуктов влияют на их выбор. Участники на глаз оценивали количество калорий в хорошо известных продуктах и напитках, и во всех трех группах этот показатель был намного занижен. Люди с ожирением оказались более восприимчивы к рекламе, но когда они худели, то через 12 месяцев реагировали точно так же, как и обладатели нормального веса.