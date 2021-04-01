Каждого третьего с ковидом после выписки снова госпитализируют

Исследование показало, что каждому третьему пациенту с COVID-19 после выписки требуется повторная госпитализация.

Почти треть стационарных пациентов с COVID-19 после выписки повторно возвращаются в больницы в течение месяца, и свыше 10% из них умирают после выписки. Таковы безрадостные итоги исследования, опубликованного в BMJ. Его авторы обнаружили, что пациенты с коронавирусом в больницах имеют повышенный уровень полиорганной недостаточности, если сравнивать с населением в целом.

Следовательно, страдающим от постковидных расстройств пациентам необходимо получать не специфическую для каждого органа или болезни терапию, а комплексную помощь. Авторы исследования изучили данные по почти 48 000 пациентов, госпитализированных с COVID-19 и выписанных домой до 31 августа прошлого года.

В контрольной группе находилось такое же количество людей, которые не проходили через госпитализацию. Анализ осуществлялся учеными из Университета Лестера, они учитывали необходимость повторной госпитализации, показатели смертности, диагностику респираторных, сердечно-сосудистых, метаболических болезней, нарушений почек и печени.