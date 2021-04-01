"Будут единичные случаи": академик РАН назвал сроки окончания эпидемии в России

Коронавирусные ограничения, снятия или ослабления которых россияне ожидают в той или иной степени уже около года, отразились на жизни многих. Проблемы с передвижением, целый комплекс правил, включая масочный и перчаточный режимы, карантин и запрет на работу целого ряда организаций, наконец, пресловутая самоизоляция. В подобных условиях многие россияне лишились не только возможности вести привычный образ жизни, но еще и остались без работы и дохода. Что уж говорить о москвичах, ведь в столице ограничения в течение всей пандемии были одними из самых жестких.

Между тем начало 2021 года принесло гражданам немало надежд. Постепенное снижение статистики заболеваемости и начавшаяся, наконец, кампания по вакцинации населения не просто оставляют шансы на скорое возвращение к нормальной жизни, но еще и позволяют более оптимистично смотреть в будущее в целом. Да и власти ряда регионов, в том числе столичного, постепенно снимают или смягчают отдельные ограничения, попутно озвучивая осторожные, но относительно позитивные прогнозы на будущее.

Не менее оптимистично настроены и многие эксперты. К примеру, как рассказал в разговоре с агентством «РИА Новости» академик РАН, микробиолог, эпидемиолог и инфекционист Виктор Малеев, уже летом можно ожидать не просто позитивной динамики, а максимального снижения заболеваемости COVID-19. На этом фоне ученый даже осмелился озвучить прогноз, согласно которому уже к августу в России может закончиться эпидемия коронавирусной инфекции.

«Летом будет существенно снижение заболеваемости. Вероятнее всего, будут единичные случаи или сотни, но это уже не так важно в масштабах целой страны. То есть, эпидемия может закончиться в России к августу», – заявил Малеев.