Способность женщины к зачатию зависит от микрофлоры кишечника

От содержания пребиотиков в женском организме зависит способность к зачатию, как установили американские ученые.

Исследователи из США доказали важнейшую роль микробиома кишечника женщины в вопросах фертильности, то есть способности к зачатию. Это еще одно подтверждение того, насколько важно человеку соблюдать правильный баланс из триллионов различных микроорганизмов, которые обитают в кишечнике. Ранее уже было подтверждено, что микробиом влияет на психику, работу сердечно-сосудистой системы и иммунитет, а это особенно важно во время пандемии коронавируса.

Для своих исследований ученые привлекли 18 фертильных и 18 бесплодных женщин. Они применили метод геномного секвенирования, с помощью которого можно было оценить разнообразие микробиома. Оказалось, что у женщин из первой группы в микробиоме больше микроорганизмов, относящихся к бифидобактериям. Также исследователи доказали, что пребиотическая клетчатка влияет на фертильность.

Так, 12 бесплодных женщин регулярно употребляли по 10 г пребиотика, являющегося частично гидролизованной гуаровой камедью. Уже через некоторое время 7 из них смогли естественным образом зачать ребёнка. Их количество было даже выше, чем в группе, которая проходила через интенсивное лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.