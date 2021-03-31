Люди будущего получат возможность плеваться ядом

Исследование показало, что в далеком будущем люди будут способны производить ядовитую слюну.

Исследователи из Института науки и технологии японской Окинавы предположили, что в далеком будущем эволюция позволит человеку превращать свою слюну в яд. Необходимая для этих изменений в полости рта генетическая основа уже имеется не только у рептилий, но и у млекопитающих. А значит, и люди тоже смогут плеваться ядом.

Учёные искали гены, которые за счёт совместной работы взаимодействуют с ядом у ямочной гадюки. В конечном итоге эксперты обнаружили молекулярную связь между ядовитыми железами у змей и слюнными железами у млекопитающих. По словам исследователей, яды представляют собой коктейль из белков, который используется животными в качестве оружия для обездвиживания и умерщвления своей добычи, а также для самообороны.

Яды появились у разных животных вроде пауков, скорпионов и медуз, их объединяет между собой способ доставки, а также оральная система. Но ядовитые железы произошли от ранних слюнных желёз, что сейчас впервые доказала наука. Правда, эволюция никогда не усовершенствует человека без особой потребности, и авторы исследований не объяснили, зачем в далёком будущем людям потребуется ядовитая слюна.