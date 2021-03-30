Замглавы Минздрава: Показатели позволяют говорить и о третьей волне ковида

Заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что динамика темпов заболеваемости коронавирусом в России свидетельствует о возможном начале третьей волны болезни. Остается надежда на вакцинацию, но в больших городах риск заразиться все равно высокий.

«К сожалению, вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, и сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции», — приводит слова медицинского чиновника ТАСС.

Она добавила, что создание популяционного иммунитета помогло бы избежать очередной волны болезни. По её словам, его удастся достигнуть «в ближайшие месяц-полтора». При этом «угрозы инфицирования все равно велики» в отдельных регионах России и в крупных городах.

Под популяционным или коллективным иммунитетом обычно понимают уровень вакцинации населения, при котором 70% граждан обладают необходимым количеством антител. После более чем трех месяцев «массовой вакцинации» в России двумя компонентами вакцины привиты около 3% населения (4,3 млн человек), а одним компонентом — около 4% (более 6 млн человек). Эти цифры два дня назад называл лично президент Владимир Путин. Он также сказал, что ожидает создания популяционного иммунитета не ранее конца лета. Столь оптимистичных оценок, как 1-1,5 месяца кроме Семеновой в российском правительстве никто ранее не давал.