Вакцина от рака простаты продлевает пациентам жизнь

Иммунотерапевтическая вакцина может помочь пациентам с неизлечимым раком простаты.

Американские ученые разработали вакцину для иммунотерапии опухолей простаты на основе рекомбинантного аденовируса человека. Она предназначена для пациентов с неизлечимым раком предстательной железы, который уже дал метастазы и устойчив даже к самым радикальным видам лечения вроде кастрации. Пока проведена первая фаза исследования, на которой оценивалась безопасность и иммуногенность препарата, то есть его способность вызывать защитные Т-клетки.

На платформе этой вакцины в организм доставляются ассоциированные с опухолью антигены и неоэпитопов, экспрессируемые только раковыми клетками. Оказалось, что вакцина индуцирует, то есть вызывает Т-клеточную реакцию и рождает специфические антитела. Она приводит и к формированию Т-клеточной памяти. В экспериментах участвовали 18 пациентов с запущенным и уже неизлечимым раком простаты, которым вводили три вакцины каждые три недели и ещё каждые восемь недель в течение года делали так называемый бустерный, то есть укрепляющий укол.

Выживаемость более года у всех пациентов выросла до показателя более 83%, что можно назвать отличным вариантом при таком тяжелом раке. При этом период без ухудшения состояния здоровья в среднем составлял 22 недели. У всех больных выявлены Т-клеточные реакции, а у 94% развился Т-клеточный ответ более чем на один кодируемый вакциной антиген.