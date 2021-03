Три пиццы в неделю признаны смертельно опасными

Чрезмерное увлечение пиццей увеличивает вероятность преждевременной смерти на целых 50%.

В авторитетном научном издании Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics опубликованы результаты нового исследования, которые прозвучат неприятной новостью для всех любителей итальянской пиццы. Оказывается, если кто-то употребляет это блюдо не реже трех раз в неделю, то вероятность преждевременной смерти вырастает почти на 50%. Таковы результаты наблюдений с участием 35 000 человек, увлекающихся фастфудом.

Мы хорошо знаем, что еда в заведениях общепита содержит много соли, масла и калорий. Именно поэтому она многим и нравится. Участники наблюдений посещали не менее двух раз в неделю рестораны и кафе, почти всё время выбирая пиццу. Выяснилось, что у тех, кто делал поглощал ее три раза в неделю, вероятность смерти раньше времени повышалась на 49%, а риск уйти из жизни от рака — на целых 65%

Исследования была наблюдательным, оно не показывает причины и следствия и не сообщает о том, какое количество ресторанной пищи является безопасным. Но чем меньше мы посещаем общепит, тем лучше. В крайнем случае, нужно выбирать в ресторанах более здоровые продукты питания и блюда.