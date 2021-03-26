Ученые: клетки полости рта часто заражаются коронавирусом

Исследование показало, что коронавирус поражает клетки полости рта, прежде чем попасть в лёгкие.

Американские ученые из Университета Северной Каролины обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 поражает клетки полости рта. Авторы исследования отмечают, что лёгкие и верхние дыхательные пути это основные места заражения патогеном, что уже доказано наукой. Но в последнее время у учёных появились предположения о том, что вирус может заражать клетки и в других частях тела, включая полость рта, пищеварительную систему и кровеносные сосуды.

Косвенным подтверждением этого является большой разброс симптомов COVID-19. В отличие от гриппа, который обычно вызывает кашель и насморк, коронавирус может способствовать исчезновению чувства вкуса и запаха, провоцировать сухость во рту и образование волдырей. К другим симптомам относят расстройства пищеварительной системы и тромбы.

Результаты исследования также показывают, что полость рта может служить начальным звеном передачи коронавируса в лёгкие или пищеварительную систему через слюну, которая содержит вирус. В нее он попадает из-за постоянного контакта слюны с зараженными клетками полости рта. Всё это еще более убеждает в правильности использования медицинских масок и может служить одним из аргументов применения специальных защитных бактерицидных спреев для полости рта.