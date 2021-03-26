Детские онкодиагнозы предлагают резрешить лечить лекарствами для взрослых

На официальном портале проектов нормативных правовых актов опубликован документ, предлагающий изменить порядок предоставления медпомощи детям взрослыми препаратами.

Такая практика, когда лекарство назначается за пределами установленных инструкцией показателей, называется «офф-лейбл». Но при этом, согласно тексту законопроекта, федеральные власти должны одобрить их применение.

Зачастую врачам приходится назначать детям «взрослые лекарства» при случае, если недоступна альтернативная терапия.

Фармкомпании же часто не проводят пострегистрационные исследования в так называемых «коммерчески непривлекательных» социальных группах, пишет GxP News.

«Коммерсантъ» уточняет, что в случае с детской онкологией число «взрослых» препаратов в терапии рака равно 60-70%.