Выкидыш увеличивает риск преждевременной смерти на 19%

Перенесшие в молодом возрасте выкидыши женщины чаще уходят из жизни раньше времени, как показало исследование.

Американские ученые воспользовались базой данных крупной программы исследования здоровья медсестёр. Они проанализировали информацию по 101 681 женщине и установили, что выкидыш увеличивает риск преждевременной смерти. Возраст медсестёр составлял от 25 до 42 лет, за ними наблюдали 24 года.

За этот период всего было зарегистрировано 2 936 случаев преждевременной смерти. Среди них 1 346 опухолей и 269 инфарктов и инсультов, приведших к летальному исходу. Первоначально уровень смертности от всех причин в группе женщин, как перенесших выкидыши, так и не столкнувшихся с ними, был приблизительно одинаковым.

Однако в том, что касается преждевременной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, молодые женщины после выкидышей в возрасте до 25 на 19% чаще умирали еще до 70 лет. Рак поражал всех женщин с одинаковой частотой вне зависимости от того, как протекала их беременность. Данные выводы сделаны с поправкой на возраст, питание и образ жизни.