Названы причины проблем с желудком у переболевших коронавирусом

О возможных проблемах с работой желудочно-кишечного тракта у переболевших коронавирусом рассказал в интервью Агентству городских новостей «Москва» доцент кафедры факультетской хирургии №1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Сергей Осминин.

Врач поведал о жалобах пациентов на проблемы с желудком после перенесенной коронавирусной инфекции. По его словам, после Covid-19 наблюдаются диарея и вздутие живота.

Сергей Осминин // Фото: Соцсети

«Речь идет о пациентах, которые до этого не испытывали проблем с желудочно-кишечным трактом, и это довольно распространенное явление», – уточнил Осминин и добавил, что пока сложно сказать, с чем именно связаны нарушения желудочно-кишечного тракта – с воздействием самого вируса или с приемом антибиотиков.

«Лечат коронавирусную инфекцию антибиотиками, которые убивают флору, в норме живущую в кишке.

К сожалению, трудно четко проследить взаимосвязь, обусловлено это именно коронавирусом или это эффект от лечения антибиотиками.

Эта проблема требует дальнейшего изучения», – пояснил Осминин.

Специалист отметил, что у некоторых больных коронавирус проявлялся в виде острых болей в животе: «У пациента начинается резкая боль в животе, которая обычно характерна для острого аппендицита, острого холецистита, прободной язвы желудка. Возникает доскообразный живот. В последующем, по результатам обследования таких пациентов, диагноз острого живота снимают, но подтверждают Covid-19».

Каверин Дмитрий