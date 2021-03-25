Хороший сон назван защитой от заражения коронавирусом

Для снижения риска коронавируса нужно больше спать, как показало исследование.

В авторитетном научном журнале BMJ Nutrition Prevention and Health учёные опубликовали результаты исследования, которое пришло к любопытному выводу. Оказалось, что полноценный сон снижает риск заражения коронавирусом. Таковы результаты опроса, который проводился с июля по сентябрь прошлого года среди медицинских работников Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании и США.

Было установлено, что существуют факторы риска заражения COVID-19, к которым относятся недосып или нарушение режима сна, а также сильное эмоциональное выгорание. Они не только увеличивают риск заражения коронавирусом, но и повышают опасность более тяжелого течения этой болезни, также растягивая период восстановления. Достаточно было увеличить продолжительность сна на час, как это уже снижало риск заражения COVID-19 на 12%.

В опросе приняли участие 2 884 медицинских работника, из которых коронавирусом заразилось 568. Тяжесть инфекции разделили на пять категорий, начиная с очень легкой и заканчивая самой тяжёлой, при которой требовалось кислородная терапия или искусственная вентиляция лёгких.