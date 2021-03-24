Глава Европейского бюро ВОЗ считает, что ЕС нуждается в российской вакцине

По мнению директора Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге, если российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет одобрена на уровне ЕС, она пригодится Европе, которая сейчас испытывает дефицит препаратов.

«Я надеюсь, что в ближайшем будущем — очень близком — вакцина будет использована в регионе. И нам действительно она нужна, ЕС и другие страны борются с нехваткой вакцин», — отметил он в интервью ТАСС.

Также г-н Клюге пояснил, что он восемь лет жил в России и изначально выступал за презумпцию доверия российскому препарату, исходя из российского опыта производства вакцин.

В ЕС действительно регулярно сообщают о проблемах с вакцинацией, которую тормозит нехватка препаратов, однако ещё в понедельник Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что никакой необходимости закупать «Спутник V» у Евросоюза нет, и добавил, что ЕС может помочь с производством российской вакцины, если РФ самостоятельно не может обеспечить вакцинацию собственного населения.

Представители Евросоюза и раньше делали заявления о том, что Россия использует «Спутник V» в качестве инструмента геополитики, но при этом не может обеспечить должный уровень вакцинации внутри страны.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее заявил, что Россия превосходит ЕС по числу полностью привитых граждан, впрочем, согласно подсчетам самих европейцев, Россия сильно отстает почти ото всех стран ЕС по числу вакцинированных на 100 тысяч населения.

При этом социологические опросы показывают, что россияне и сами не хотят прививаться. На эту тенденцию могла бы повлиять вакцинация президента РФ Владимира Путина, но она прошла непублично, без каких-либо свидетельств.