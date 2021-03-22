Популярные лекарства от диабета не грозят раком груди

Лекарства от диабета не повышают риск развития рака груди, как установили ученые из Бразилии.

Препараты из группы агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 (РА GLP-1 ) не увеличивают опасности развития опухолей молочных желез. Эти лекарства эффективны при лечении диабета второго типа и ожирения, а также для уменьшения опасности сердечно-сосудистых заболеваний. Ранее ученые в ходе исследования показывали возможную связь между этими лекарствами и раком груди.

И вот теперь для того, чтобы подтвердить её или опровергнуть, ученые из Federal University of Rio Grande do Sulв Бразилии провели метаанализ 52 рандомизированных и плацебо-контролируемых исследований, в которых эффективность препаратов РА GLP-1 сравнивали с другими лекарствами от диабета, препаратами для борьбы с ожирением или плацебо. Во всех этих исследованиях приняли участие более 90 000 взрослых пациентов с избыточным весом, ожирением, преддиабетом или диабетом.

Минимальный период наблюдений в этих исследованиях составлял 24 недели. Среди более чем 48 000 человек, получавших РА GLP-1, 130 столкнулись с опухолями груди. В группе из 41 000 человек, которые эти лекарства не принимали, раком груди заболело 107 человек. Статистически никакой разницы между первой и второй группой нет, а значит, прием этих лекарств не приводит к увеличению риска рака груди.