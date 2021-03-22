Коронавирус может ударить по щитовидной железе

COVID-19 способен вызывать долгосрочные проблемы с щитовидной железой, как показало исследование.

Ученые из Университета Милана выяснили, что у коронавируса есть неприятная способность поражать щитовидную железу. Ранее было доказано, что эта болезнь провоцирует не только нарушения в работе легких и сердца, но и проблемы со зрением, потерю слуха, а также такие длительные многомесячные симптомы, как повышенная усталость, сыпь, боли в голове и мышцах.

И вот теперь ученые из Италии изучили щитовидную железу десятков пациентов, которые поправились после разных по форме случаев коронавируса. Оказалось, что у некоторых из них воспалена щитовидная железа. Причём до сих пор непонятно, как долго будет сохраняться эта проблема.

У многих пациентов через три месяца функционал щитовидной железы нормализовался, однако признаки воспаления все равно присутствовали практически у каждого третьего. Напомним, что щитовидная железа крайне важна для широкого спектра физиологических функций, включая обмен веществ. Весной 2020 года у 15% жертв COVID-19, попавших в отделение интенсивной терапии одного из медицинских центров в Милане, наблюдались изменения в показателях гормонов щитовидной железы.