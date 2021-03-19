Прием добавок с пробиотиками резко усиливает иммунитет

Пробиотики укрепляют иммунитет за счет противовоспалительного воздействия, как показало исследование.

Определенный пробиотический штамм под названием Bacillus subtilis DE111 обладает иммуномодулирующими свойствами за счет противовоспалительного и подавляющего воздействия как на врождённые, так и на адаптивные типы клеток. Таковы результаты исследования ученых из США. Сразу несколько наблюдений в лаборатории и на животных моделях ранее показали, что этот штамм способен модулировать иммунную систему слизистых оболочек за счет производства противомикробных ферментов, экзополисахаридов (ЭПС) и чувствительных молекул, а также посредством благоприятных изменений микробиоты кишечника.

У пожилых пациентов периодическое использование данного штамма увеличивало показатели ЭПС в стуле и слюне. К четвертой неделе приема было отмечено улучшение параметров липидов и функции эндотелия у здоровых взрослых людей. Проведено рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование с участием 44 взрослых добровольцев в возрасте от 20 до 62 лет.

Их разделили на две группы, и в первой участники употребляли добавки с B. subtilis, а во второй аналогичное на вид плацебо. Исследователи наблюдали за мононуклеарными клетками периферической крови до и после начала эксперимента. Всего через 4 недели приёма добавок добровольцы демонстрировали в своём организме иммуномодулирующее и противовоспалительное воздействие на несколько подмножеств защитных Т-клеток иммунитета.