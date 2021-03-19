Причиной аутизма ребенка может быть инфекция у беременной

Инфекции во время беременности могут спровоцировать у ребенка аутизм из-за врожденной реакции на стресс.

Проведенное на лабораторных мышах исследование показало, что воспаления в организме будущей мамы, связанные с развитием инфекций, могут спровоцировать у детей развитие аутизма. Установлена связь между врождённой реакцией на стресс и аутизмом у малышей мужского пола, но не женского. Результаты исследования могут объяснить, почему инфекционные болезни во время беременности чаще приводят к появлению детей с расстройствами аутистического спектра.

Данное исследование проводили ученые из Университета Торонто в Канаде. Интегрированная реакция на стресс развивается в тот момент, когда мы испытываем неблагоприятные условия окружающей среды вроде нехватки пищи или кислорода. При активации данной молекулярной цепи событий снижается выработка белка в клетках, чтобы они могли полностью сосредоточиться только на функции выживание. И естественно, что это неблагоприятно воздействует на плод, находящийся в чреве матери.

Предыдущие исследования связывали реакцию на стресс у беременных с появлением у их малышей синдрома Дауна и нейродегенерации. Теперь установлено, что при отсутствии производства клетками белка во время развития мозга ребенка тот может столкнуться с другими долгосрочными последствиями, включая расстройства аутистического спектра.