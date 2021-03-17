Узбекистан и Ямайка получили бесплатную вакцину. COVAX уже раздала 29 млн доз

Гуманитарная программа COVAX по вакцинации стран, которые не могут позволить себе купить препараты за деньги, уже распространила 29 миллионов доз вакцины от коронавируса в 46 разных стран на нескольких континентах.

Первым государством на Карибах, получившим вакцину от COVAX, стала Ямайка, куда 15 марта доставили первую партию из 14 тысяч доз препарата AstraZeneca. «Эта посылка очень обнадеживает и означает, что больше людей смогут защитить себя от COVID-19», — полагает глава местного отделения ВОЗ Доктор Бернадетт Теодор-Ганди. Всего стране выделены 124 тысяч доз.

660 тысяч доз бесплатной вакцины также были доставлены в Узбекистан, сообщает Ева Кадили, директор по поставкам в ЮНИСЕФ.

По данным Gavi, одного из организаторов создания программы COVAX, первые партии вакцины уже были отправлены также в Гондурас, Афганистан, Иорданию, Сомали, Грузию, Таджикистан, Индонезию, Камбоджи, Монголию, а также в Молдову.

Ранее Sobesednik.ru писал, что более 15 миллионов доз вакцины были доставлены в африканские страны. Сейчас среди них Ангола, Ботсвана, Бенин, Кот д'Ивуар, Эсватини, Гана, Кения, Малавия, Нигерия, Руанда, Сиерра Леоне, Того и Уганда.

ЮНИСЕФ в Палестине также сообщает о получении страной 61 тысяч доз вакцины.

Всего через COVAX планируется распространить порядка 2 миллиардов доз до конца 2021 года. Программу также поддерживает Всемирная организация здравоохранения.