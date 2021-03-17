Ранний отход вод не помешает естественным родам

Женщины могут рожать естественным образом, даже если у них слишком рано отходят воды, как показало исследование.

Учёные из Университета Мичигана доказали, что большинство будущих мам могут проходить через естественные роды, даже если они и не начинаются сразу после отхода вод. Приблизительно у 11% беременных воды отходят, но роды запаздывают. Обычно в этом случае врачи решаются на искусственную стимуляцию родов.

Но исследователи из Мичигана выяснили, что для мамы и младенца не существует никакого повышенного риска, если они какое-то время ждут естественного начала родов. Такой подход в медицине называют выжидательной тактикой. В исследование попали более 2 300 американских рожениц, которым оказывали помощь в период с января 2016 по декабрь 2018.

У 12% женщин амниотический или околоплодный пузырь разорвался слишком рано, что привело к отходу вод. 53% решили дождаться начала родов дома, 36% находились в больнице, 7,5% были госпитализированы для немедленного стимулирования родов, 3% прошли через экстренное кесарево сечение. Из тех женщин, что предпочли подождать, у 65% роды впоследствии начались самостоятельно, их не нужно было стимулировать.