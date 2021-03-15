Преждевременная смерть все еще чаще ожидает мужчин, чем женщин

Исследование показало, что мужчины старше 50 лет на 60% чаще женщин сталкиваются с преждевременной смертью.

Масштабное исследование, проведённое в 28 странах, в очередной раз показало хрупкость мужского здоровья. Представители сильного пола в возрасте старше 50 лет имеют значительно более высокий риск преждевременной смерти, чем их ровесницы. Вероятно, это связано с более частым курением и распространенностью сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин. Результаты исследования публикует журнал Canadian Medical Association Journal.

Его авторы доказали, что риск смертности среди мужчин и женщин в разных странах неодинаков. На него влияют различные культурные традиции, экономика, а также организация здравоохранения. Ученые проанализировали данные на 179 000 человек, свыше 55% из них были женщинами. Оказалось, что у мужчин от 50 лет и старше риск преждевременной смерти на 60% выше, чем у женщин.

В целом, полученные выводы полностью согласуются с уже имеющейся в распоряжении ученых информацией об ожидаемой продолжительности жизни и уровне смертности мужчин и женщин. Но исследователи призывают организаторов общественного здравоохранения учитывать гендерные различия, а также влияние социальных и культурных факторов на здоровье мужчин, чтобы уделять им дополнительное внимание.