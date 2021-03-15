Новый тест сможет найти коронавирус на столе и дверных ручках, а не только у людей

Специалисты из Роспотребнадзора сообщили «Известиям» о первом в мире тесте на COVID-19, который позволит выявлять не только факт наличия коронавируса в биоматериале, но и его количество.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ОРЗ и референс-центра по мониторингу за возбудителями инфекций верхних и нижних дыхательных путей ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Яцышина рассказала: «Эти сведения позволят врачам и эпидемиологам получить качественно новую информацию относительно степени заразности инфицированного, прогнозировать тяжесть и продолжительность заболевания, контролировать в динамике снижение вирусной нагрузки, иными словами, эффективность лечения».

Важным является и то, что новый набор реагентов можно будет использовать для обследования объектов окружающей среды на наличие РНК SARS-CoV-2, сказали в Роспотребнадзоре.

Для анализа подходят любые поверхности, которых касался зараженный: столы, компьютеры, дверные ручки, посуда.

Эксперты добавляют, что сейчас для большинства тестов на коронавирус используют мазки из носо- и ротоглотки, в которых можно обнаружить патоген только в первые дни после появления симптомов. Поэтому система, позволяющая анализировать другие биоматериалы, может быть высоко востребована.

Сейчас разработка находится на стадии регистрации для получения бессрочного регистрационного свидетельства в РФ.

Дмитрий Каверин.