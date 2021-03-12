Названы пять причин, почему после прививки от коронавируса нет антител

Вирусолог назвал топ-5 причин, по которым после прививки от коронавируса могут не вырабатываться антитела

Вы сделали прививку от коронавируса, а после этого и контрольный тест на антитела, но их у вас не оказалось. С такой ситуацией все чаще сталкиваются вакцинированные, и этому есть объяснение. Почему могут не вырабатываться антитела, Sobesednik.ru спросил вирусолога Центра Гамалеи Анатолия Альтштейна.

Зависит от прививки

Сегодня в гражданском обороте есть три прививки: «Спутник V» Центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор» и вакцина «КовиВак» Института Чумакова. Принцип действия у них отличается.

– При прививках «Спутником V» и вакциной Института Чумакова антитела к белку коронавируса в большинстве случаев развиваются, при прививках «ЭпиВакКороной» – нет, – объясняет Альтштейн. – Там развиваются другие антитела – так она устроена, но имеют ли они отношение к коронавирусу, у меня лично уверенности нет.

Индивидуальные особенности, пожилой возраст

– При прививке «Спутником V» у пожилых людей может быть сниженный иммунный ответ, – отмечает Альтштейн.

Это не означает, что иммунитет к коронавирусу совсем не выработался и прививка была напрасной. Он может быть сформирован на клеточном уровне, но проверить это непросто.

Неправильный тест

Существуют разные тест-системы антител, но не все они походят для определения антител к коронавирусу.

– Исследовать нужно именно на иммуноглобулины G, – говорит ученый. – Есть тесты на наличие N-антигена коронавируса и на М-иммуноглобулины, их делать не стоит. Тут могут быть отрицательные результаты. Есть еще один хороший тест – реакция нейтрализации вируса, но в коммерческих лабораториях его, по-моему, не делают.

Экспресс-тесты, которые продают в аптеках, по словам вирусолога, и вовсе лишняя трата денег: они малочувствительны и неэффективны для проверки антител к коронавирусу.

Ошибка при вакцинации

Пресловутый человеческий фактор, когда вакцину сделали неправильно, теоретически может иметь место. Например, могут не соблюдаться условия хранения размороженной вакцины.

– В принципе это возможно, но маловероятно, – отмечает вирусолог. – Думаю, что на данном этапе вакцинации такое не допускается.

Проверили слишком рано

Делать тест на антитела, советует вирусолог, нужно минимум спустя две надели после второй прививки, не раньше. Оптимально на третьей-четвертой неделе. Но если на третьей-шестой неделе антител нет вообще, их уже и не будет.