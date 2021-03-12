Электричество поможет лечить тяжелые раны

Лечение сложных ран может проводиться с помощью электрического тока, как показало новое исследование.

Индийские ученые в ходе лабораторных экспериментов с использованием живых кровеносных сосудов установили, что постоянный электрический ток ускоряет процесс заживления ран. Он помогает этим сосудам быстрее переносить лейкоциты и кислород к месту образования раны. Результаты исследования позволят разработать новые методы лечения тяжелых труднозаживающих ран, с которыми каждый год сталкиваются сотни тысяч людей в разных странах мира.

Перед началом исследования у его авторов уже было предположение о том, что электрическая стимуляция ускорит рост кровеносных сосудов. Это подтверждено в лаборатории, так как под воздействием электрического тока изменялась проницаемость сосудов. Эти сосуды находятся во всех частях тела человека, по ним распространяются питательные вещества и клетки, контролирующие воспалительные процессы, которые запускаются после получения ран.

Двумя основными компонентами процесса заживления ран являются лейкоциты и кислород. Оба доставляются по кровеносным сосудам. Но при тяжелых травмах сосуды на месте ран повреждаются, из-за чего процесс заживления может сильно замедлиться. За счет стимуляции электричеством, как было доказано, восстановление сосудов намного ускоряется.