Отсутствие устойчивого режима сна может привести к депрессии

Исследование показывает, что если человек ложится спать каждый день в разное время, то это грозит депрессией.

В детстве нас приучают к правильному режиму дня, предусматривающему одно и то же время отхода ко сну и пробуждения. Но во взрослой жизни из-за жёсткого режима работы и разного рода волнений мы часто пренебрегаем когда-то устоявшимся графиком. Новое исследование показало, что нарушение режима сна в виде постоянной смены времени засыпания и пробуждения может значительно увеличить в долгосрочной перспективе риск депрессии.

Это сказывается даже на нашем настроении на следующий день. Если у человека время сна и пробуждения постоянно меняется, то днём он может чувствовать себя так же скверно, как и те, кто допоздна не спал и очень рано встал, то есть невыспавшиеся люди. Такой вывод сделали ученые из Университета Мичигана в ходе наблюдений за 2 115 врачами.

Медикам особенно сложно соблюдать режим дня, поскольку они часто работают в разные смены. Кто-то дежурит днем, а кто-то вынужден работать ночью. Иногда эти смены длятся по двое суток подряд. В ходе исследования время и качество сна оценивалось с помощью специального «умного» браслета активности. Ну а настроение участников определялось за счёт анкетирования.