Добавки с цинком защищают от смерти пациентов с COVID-19

Для снижения риска смерти от COVID-19 пациентам требуется принимать добавки с цинком, как показало исследование.

Включение цинка в алгоритм лечения пациентов с COVID-19 может сыграть положительную роль в том случае, если у них в организме ощущается нехватка этого элемента. Таковы результаты исследования ученых из испанского Университета имени Помпеу Фабры, в котором приняли участие 249 взрослых пациентов со средним возрастом 65 лет.

Все они попали в больницы из-за коронавируса с наиболее распространенными его симптомами. Пациенты проходили через анализы крови, по итогам которых авторы нынешнего исследования смогли установить уровень цинка у этих больных. Оказалось, что у каждого четвертого из 249 показатели цинка были ниже нормы. Каждый пятый пациент с низким уровнем цинка в итоге скончался. А среди тех, кто успешно пережил болезнь и выписался, чаще всего отмечались высокие показатели цинка.

Исследование показывает еще один важный компонент в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией из старшей возрастной группы, которая является наиболее рискованной. Все они должны в обязательном порядке сдавать кровь на цинк, и если показатель этого элемента будет низким, то им пойдет на пользу терапия с использованием пищевых добавок с цинком, либо применение других препаратов, имеющих в своем составе этот минерал.