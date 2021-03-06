Нейробиологи и психологи СПбГУ выяснили, чем отличаются разные способы изучения языка

Нейробиологи и психологи Санкт-Петербургского государственного университета провели исследование о типах усвоения новых слов.

Выяснилось, что человек одинаково эффективно пополняет словарный запас как эксплицитно (ему показывают предмет и обозначают его назывное), так и имплицитно (слово объясняют из контекста).

Для этого пришлось составить несколько сотен псевдослов из трех букв и трех звуков. Причем брались за основу слова реальные, а после они комбинировались в несуществующие. В пример приводятся слова «фен» и «мул», которые для эксперимента превращали в «фел» и «мун».

После пополнения словарного запаса испытуемым задавали десять разных вопросов вроде таких: «Перед вами фел. Запомнили?» или «Имеет ли рога мун?»

В это время ученые снимали показания электроэнцефалограммы. И, если эффективность в научении новым словам была одинакова, то работа мозга в разных случаях отличалась.

«При имплицитном научении активность в основном сдвинута в зоны левого полушария, которые традиционно всегда связывают с языком. Это хорошо укладывается в общепринятое представление о мозговых механизмах речи.

А если говорить про эксплицитное научение, то оно, похоже, активирует распределенную по обоим полушариям систему, которая связана с исполнительными функциями и контролем внимания. Они считаются довольно поздним эволюционным приобретением, зрелым и сложным с точки зрения объема ресурсов, которые приходится на это тратить», — сообщается на сайте СПбГУ.

Предположительно полученные данные можно будет применить при терапии людей с повреждением головного мозга и восстановлением речи после инсульта. Специалисты смогут выбирать процесс обучения речи в зависимости от того, какая часть мозга пациента была повреждена.