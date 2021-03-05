Вегетарианская диета не мешает наращивать мышцы

В деле прибавки мышечной массы растительный белок не уступает животному, как показало исследование.

Огромное количество людей регулярно занимается спортом и налегает на белковую пищу. Известно, что белок является строительным материалом для формирования мышечной массы, поэтому у бодибилдеров так распространены протеиновые коктейли. Не связанные с профессиональным спортом люди предпочитают пищу с высоким уровнем белка, как правило, животного происхождения.

Однако новое исследование, результаты которого опубликованы в журнале Sports Medicine, показало, что высокобелковая диета из растительной пищи по уровню эффективности в деле роста мышечной массы совершенно не уступает диете из белков животного происхождения. Она точно также дает желаемый эффект людям, которые практикуют тренировки с отягощениями для роста мышц. Любопытно, что ранее ученые приходили к другим выводам. Они доказывали, что только животный белок стимулирует развитие мышечных волокон.

И вот теперь проведено первое исследование, изучавшее хроническую адаптацию мышц в результате тренировок с отягощениями у вегетарианцев, по сравнению с плотоядными. Все знают, что для роста мышечной массы тренировки нужно сочетать с белком. И если первый компонент этого уравнения ни у кого не вызывает вопросов, то по поводу источника белков споры продолжаются.