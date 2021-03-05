Прогноз после лечения рака зависит от скорости ходьбы

Исследование показало, что продолжительность жизни раковых больных после лечения зависит от скорости пешей ходьбы.

Сотни тысяч людей каждый год побеждают рак, но это вовсе не значит, что в дальнейшем их ждет долгая и здоровая жизнь. Её продолжительность зависит от многих факторов, включая крепость организма, его способность восстановиться после стресса лечения и вероятность рецидива. Ученые из Университета Вашингтона выяснили, что прогноз по продолжительности жизни победивших рак пациентов можно делать на основе скорости их пешей ходьбы.

В исследовании приняли участие более 233 000 человек в возрасте от 50 до 71 года. Часть из них входила в контрольную группу и не болела раком, а часть прошла через лечение опухолей. Оказалось, что выжившие после рака пациенты на 42% чаще сообщали о более медленном темпе ходьбы и на 24% чаще об инвалидности, чем в контрольной группе.

Чем более медленно ходили эти пациенты, тем выше была их вероятность уйти из жизни в последующие годы наблюдений. Результаты исследования позволяют предположить, что специальные программы физиотерапии, направленные на поддержку выживших после рака пациентов, помогут им продлить жизнь и сделать её более приятной.