Прогноз после лечения рака зависит от скорости ходьбы

Квинси Промес // фото: Global Look Press

Промес пришел – процесс пошел: что ожидают от возвращения голландца в "Спартак"
Фото в статье: Global Look Press

Цены уже выросли на 20%: продавцы цветов назвали стоимость букета на 8 марта
Фото: Global Look Press

Потапенко: Продукты подорожают обязательно, власть занимается бандитизмом
Фото в статье: скриншоты с YouTube

"Мы, дети станции Зоо": фальшиво-гламурная жизнь наркоманов
В центре внимания
Global Look Press
В метро можно и без прививки: 8 марта пенсионерам-москвичам разблокируют соцкарты
"Москве нужен другой мэр": Яшин заговорил об отставке Собянина после страшного ЧП
Зачем РПЦ благословляет на насилие и убийства?

Новости дня

05 марта, пятница

[21:17]Новокузнецкого журналиста оштрафовали на 500 рублей за сотрудничество с польским ТВ
[20:48]Суд в Москве признал законным арест журналистов, освещавших пикет на Петровке
[19:57]Админа "Протестного МГУ" после месяца в спецприемнике арестовали еще на 10 суток
[19:31]113 166 человек умерли за 2020 год
[18:52]Юдашкин посвятил коллекцию для французского показа Пьеру Кардену
[18:21]В конце марта в Крыму пройдет гала-концерт патриотического рэпа
[16:58]Во Владимире участника митинга 23 января осудили на три года колонии
[15:55]"Альянс врачей" внесли в список "иноагентов" из-за пожертвований из 8 стран
[15:55]"Неудачный секс, или Сумасшедшее порно" получил главный приз Берлинского фестиваля
[15:25]12% женщин и 29% мужчин ценят в женщинах красоту и сексуальность
[15:22]Французский теннисист обиделся на судью, начал материться, плевать на корт и слил последний гейм
[14:44]Касьянов предупредил, что санкции против госдолга вынудят власти залезть в кубышку
[14:10]Убивший и изнасиловавший 13-летнюю девочку житель Тулы получил пожизненный срок
[13:48]Кремль надеется, что США не введут "безумные" санкции против олигархов и госдолга
[13:17]"Стоит устроить здесь временную диктатуру": Прилепин считает россиян "омерзительными"
[12:43]Лукашенко хвастался, как вывез Тихановскую, а теперь требует от Литвы выдать её
[12:02]Молдова получила первую партию бесплатной вакцины по программе помощи COVAX
[11:20]"Хватит ныть. Сколько можно плакать": Президент Бразилии о рекордной смертности
[10:24]СК использовал на допросе данные из взломанного телефона журналистки "Базы"
[09:46]ЕЭК напомнила Лукашенко, что нельзя просто так убрать с полок все импортные товары
[09:06]НКО просят Путина не заставлять их выяснять, откуда у жертвователей деньги
[08:30]Санкции против госдолга РФ, Кадыров об убийстве Немцова. Главное к 5 марта

04 марта, четверг

[22:00]Жан-Люк Годар заявил, что закончит два фильма и уйдет из кинематографа
[21:30]США выдали России подозреваемого в поджоге дома губернатора Волгоградской области
[20:51]Тиктокер, прыгнувший на машину ФСБ, попросил телевизор в камеру
[20:09]Максим Галкин снимет очередную пародию на учителей в онлайне
[19:01]"Ни один актер в роли сексистской свиньи не пострадал": Pussy Riot выпустили клип к 8 марта
[18:11]Мосгорсуд отменил приговор гематологу Елене Мисюриной
[17:38]Прокуратуры в регионах не нашли нарушений в третировании студентов-участников митингов
[16:30]Армия, тюрьма, болезнь: Верховный суд уточнил, когда законно не платить алименты
[15:48]В Твери спасли роженицу с полным поражением легких от COVID-19
[15:11]В Магадане приговорили к 13 годам педагога, домогавшегося школьниц
[13:53]Объединенную партию "оппозиционеров" может возглавить член предвыборного штаба Путина
[13:20]Американская команда "Формулы-1" представила болид в цветах флага России
[12:42]Европейское агентство лекарственных средств начало экспертизу "Спутника V"
[11:33]Юлия Навальная попросила помочь выбрать еду для передачи мужу в СИЗО
[10:36]"Союзмультфильм" ведет переговоры о создании собственного канала
[09:58]В России из-за подорожания инкубаторных яиц может сократиться выпуск мяса птицы
[08:47]Удаленку для всех сотрудников сохраняют 5% компаний в РФ
[07:45]Резня в Швеции, взрыв прототипа корабля Starship в США: главное к утру 4 марта

Фото в статье: пресс-служба
Как с пользой и интересом проводить время в спортзале? Отвечает эксперт
Фото: depositphotos
Карбонара – простая еда, простые вещи
Фото: Global Look Press
Как победить тараканов
Фото: depositphotos
Как я рада авокадо: рецепт вкусной закуски для здоровья и мужской силы
Фото: Global Look Press
Отдать адресату, выбросить, сжечь: что делать с чужими письмами?
Фото в статье: пресс-служба СТС
Нежная малина и орехи в слоеном тесте: топ небанальных десертов от Александра Бельковича
Фото: Global Look Press
Цыпленок с овощами, салат с морскими гадами и моцарелла: топ рецептов на 14 февраля
Фото: Global Look Press
Что подарить на 14 февраля: оригинальные идеи для подарка любимым
Фото в статье: пресс-служба СТС
Блэк пеппер чикен, или Курица в черном перце: лучшие рецепты для мясоедов
Фото в статье: depositphotos
Запеканка с пастой, биточки из брокколи и судак с картофелем: топ ресторанных блюд для дома
sobesednik logo

Прогноз после лечения рака зависит от скорости ходьбы

Здоровье и дом - Здоровье
18:12, 05 марта 2021
Американские СМИ

Прогноз после лечения рака зависит от скорости ходьбы
Global Look Press
Global Look Press

Исследование показало, что продолжительность жизни раковых больных после лечения зависит от скорости пешей ходьбы.

Сотни тысяч людей каждый год побеждают рак, но это вовсе не значит, что в дальнейшем их ждет долгая и здоровая жизнь. Её продолжительность зависит от многих факторов, включая крепость организма, его способность восстановиться после стресса лечения и вероятность рецидива. Ученые из Университета Вашингтона выяснили, что прогноз по продолжительности жизни победивших рак пациентов можно делать на основе скорости их пешей ходьбы.

В исследовании приняли участие более 233 000 человек в возрасте от 50 до 71 года. Часть из них входила в контрольную группу и не болела раком, а часть прошла через лечение опухолей. Оказалось, что выжившие после рака пациенты на 42% чаще сообщали о более медленном темпе ходьбы и на 24% чаще об инвалидности, чем в контрольной группе.

Чем более медленно ходили эти пациенты, тем выше была их вероятность уйти из жизни в последующие годы наблюдений. Результаты исследования позволяют предположить, что специальные программы физиотерапии, направленные на поддержку выживших после рака пациентов, помогут им продлить жизнь и сделать её более приятной.

Теги: #Наука

Рубрика: Здоровье

Поделитесь статьей:

Global Look Press

Здоровье

Вегетарианская диета не мешает наращивать мышцы
Global Look Press

Здоровье

Прогноз после лечения рака зависит от скорости ходьбы
Майа Санду и глава Евросовета Шарль Мишель // Фото: Global Look Press

Здоровье

Молдова получила первую партию бесплатной вакцины по программе помощи COVAX
Политика
Один из самых влиятельных людей в стране: эксперт о новом заместителе главы ФСБ
СМИ: в России готовят площадку для "важного заявления" Путина
Преемников Путина будет несколько: эксперты дали прогноз на будущие выборы президента
Оценили не все: Путин пошутил насчет "дворца" на встрече с волонтерами
Общество
"Путин либо убежит, либо отдаст приказ стрелять": Евгений Чичваркин сделал громкое заявление
Илья Варламов предложил "вернуть" в центр Москвы реку Неглинку и показал фотографии проекта
"Мы так и не попробовали жить без твердой руки": 5 марта – 68-я годовщина смерти Сталина
Судью по делу Навального не буду проверять из-за многочисленных случаев плагиата в приговорах
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Систему слежки за гражданами мэрия Москвы решила вывести на новый уровень и потратить на это без малого миллиард рублей. Граждане налогоплательщики в обмен на это получат 85 станций подземки, оборудованных новенькими экранами с рекламой, информацией и камерами видеонаблюдения. Короче, натуральными оруэлловскими «телекранами»

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

В России «бедный» – значит и нищий, и несчастный. Тогда как в Китае бедный – (читается кельян), а несчастный – (читается бу кайксинь). Так вот, современный Китай можно назвать каким угодно – и несвободным, и коммунистическим, и густонаселенным. Но бедным или несчастным – никак. Скорее гордым

Соколов Дмитрий

Соколов
Дмитрий

Журналист

Интересно, какой вариант памятника был у самого Собянина? А может быть, такой и был? Кто ходил на Лубянку после недавней реконструкции, знает, что в самом центре площади теперь зона отдыха, облицованная столь любимой мэром плиткой. Она и есть памятник. Вот это актуально, вот это про нас...

Культура и ТВ
Наследство Мягкова может уплыть: друг актера сообщил о плохом состоянии Вознесенской
"Галкин еще пожалеет": Соседов назвал причину ухода Меньшовой с "Первого канала"
"Это неприлично!" Лужина врезала Малахову за детей Коренева
"Бесогон" нужен пропаганде: почему Михалкова вернули в телевизор
Шоу-бизнес
"Я бы оставила Пригожина в "Маске": Азиза вступилась за изгнанного мужа Валерии
Новая грудь, икра и устрицы: Казаченко потратила 1,5 млн на день рождения
Алексей Чумаков: Даже из туалета бегу, чтобы принести дочери зайца
"Боря назвал меня куколкой!": больной Моисеев флиртует с вдовой Кобзона

Здоровье
Вегетарианская диета не мешает наращивать мышцы
Прогноз после лечения рака зависит от скорости ходьбы
25% детских игрушек содержат опасные химикаты
Мутация коронавируса может укрепить иммунитет
Туризм
Покупать Крым или дождаться Кипр? В чем опасность раннего бронирования летних туров
Турагенты рассказали, когда откроют Египет для россиян в 2021 году
Европа открыла границы для россиян: Куда теперь можно улететь, не боясь пандемии
В Госдуме предлагают закрыть авиасообщение со всеми странами из-за "британской мутации" COVID-19
Авто
5000 рублей за парковку у магазина: ЦОДД продолжает изощренно штрафовать москвичей
Автомобилистам грозит тотальная слежка: кто заработает на сборе данных о водителях?
"Техосмотр может подорожать в 6 раз": Асланян озвучил тревожную новость
Авто уже не то: почему возник дефицит автомобилей и сколько он еще продлится?
Недвижимость
Денег нет, но метры дорожают: стоит ли ждать снижения цен на квартиры в ближайшее время?
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Свежий номер
Фото: Global Look Press
"Мы знаем заказчика": адвокат Немцова раскрыл новые детали его убийства
Фото в статье: Андрей Струнин
Снежные короли Москвы: кто в ответе за проблемы с уборкой столичных сугробов?
Маттео Колетти // стоп-кадр: YouTube
Винодел при дворце и сын шеф-повара: за что Путину пришелся по вкусу молодой итальянец
Михаил Горбачев // фото: Андрей Струнин, в статье: Global Look Press, скриншоты с YouTube
Настоящий русский: Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет
Владимир Потанин // фото в статье: Global Look Press
Потанин зарабатывает всего 30 тысяч рублей. Но в секунду
Елена Вяльбе // фото: Global Look Press
Елена Вяльбе:
От допинга нужно отучать с детства
Юрий Лоза // фото: Global Look Press
Юрий Лоза:
Придя к власти, команда Навального тоже захочет красиво жить
Андрей Кураев // фото: Андрей Струнин
Андрей Кураев:
Жалко, что Навальный не рассказал о дворце Патриарха в Геленджике
Денис Драгунский // фото: Global Look Press
Денис Драгунский:
Все мои рассказы – это вымышленное LEGO из реальных кусочков
Евгений Цыганов//фото: Global Look Press
Евгений Цыганов:
Не верю, что мы живем в конченой стране. Есть приличные люди
София Ротару // фото: архив редакции
Ротару омолодилась с помощью собственного жира
Фото: Instagram
"Аня, ты будешь рожать!": Марк Горонок отказался дать жене развод
Инстасамка Дарья Зотеева//фото в статье: Instagram
"Быдло-девка": блогер вмазал Инстасамке, унизившей визажисток
Фото: личный архив М.Горонка
"Достали измены!": жена Марка Горонка разводится с мужем после 7 лет брака
Натасья Самбурская//фото в статье: Global Look Press
"Кабальные условия": Самбурская размазала Дробыша в суде
Изначально 23 февраля – День Советской армии // фото: Global Look Press
100 лет в обед. "Правды" нет, "Россия" продана, остался один "Труд"
Кадр: фильм «Республика ШКИД»
100 лет в обед: Забота Дзержинского о детях и принуждение Грузии к миру
Фото в статье: соцсети
"Не только ценный мех": В Дагестане спасают песцов с обанкротившейся зоофермы
Фото: архив
100 лет в обед: рождение "Серпантиновых братьев" и смерть отца анархизма
Фото в статье: соцсети
Халат из рыбьей кожи
^