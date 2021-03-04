В Твери спасли роженицу с полным поражением легких от COVID-19

В Твери медики областной клинической больницы 3 марта выписали жительницу поселка Сонково Екатерину Сосновскую, которая заболела коронавирусом на 36 неделе беременности. Об этом сообщается на официальной странице регионального минздрава в соцсети «ВКонтакте».

Девушке сделали кесарево сечение. Она выносила здорового мальчика. Но сама молодая мама слегла с тяжелой формой коронавируса. У нее было диагностировано тотальное поражение легких.

В течение трех недель находилась на ИВЛ и две недели на искусственном насыщении крови кислородом.

«Сейчас я чувствую себя хорошо, иду на поправку, врачи говорят, что у меня хорошая динамика. Тем же, кто не болел, считаю, обязательно нужно сделать прививку», — говорит Екатерина.

Известно, что с начала пандемии в ОКБ приняли 30 родов у мам с коронавирусом.