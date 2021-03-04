Мутация коронавируса может укрепить иммунитет

Зараженные южноафриканским вариантом коронавируса пациенты имеют более крепкий иммунитет к мутациям.

Проведённое в Южной Африке предварительное исследование показало, что заражённые местным вариантом коронавируса пациенты обретают более прочный иммунитет перед другими вариантами мутаций. Отметим, что в этом исследовании принимало участие небольшое количество людей, а его результаты пока не прошли независимую научную оценку.

Но результаты работы внушают надежду на то, что разработанная на основе этого варианта коронавируса вакцина сможет защищать людей и от будущих мутаций. Исследование показало, что лишь 4% из 55 заражённых местным штаммом пациентов не смогли впоследствии преодолеть инфицирование первым вариантом коронавируса.

Напомним, что новый штамм COVID-19 выявили в ЮАР в конце прошлого года. И хотя в этой стране было наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса на всём африканском континенте, новый вариант спровоцировал вторую волну заражений. Тогда же заговорили о том, что этот штамм может быть более устойчив перед разработанными вакцинами.