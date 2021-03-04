25% детских игрушек содержат опасные химикаты

В каждой четвёртой детской игрушке выявили вредные химикаты, как показало исследование экспертов из ООН.

Специальная программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде опубликовала отчет, в котором говорится, что 25% детских игрушек имеют в своём составе какие-либо вредные химические вещества. Особенно часто данные добавки применяются в пластмассовых игрушках и других изделиях из пластика для того, чтобы сделать их более твердыми или эластичными. Исследование показало, что многие из этих химикатов способны наносить вред потенциальный детям.

Авторы исследования из Датского технического университета рекомендуют постепенно выводить из обращения данные компоненты для игрушек и более активно использовать их безопасные альтернативы, хотя, вероятно, стоимость самих игрушек при этом вырастет. Речь идет о пластификаторах или смягчителях, антипиренах, поверхностно-активных веществах для создания пены с особыми свойствами, стабилизаторах, ароматизаторах и красителях.

Исследователи заявили, что из 419 химических веществ, которые были обнаружены в самых разных детских игрушках, 126 могут вредить здоровью детей. К ним относятся 31 пластификатор, 18 антипиренов и 8 ароматизаторов. Учёные советуют постепенно выводить данные компоненты из детских игрушек.