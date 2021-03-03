Как дрессированные собаки: страсть к "лайкам" в соцсетях имеет животное происхождение

Исследователи сравнили одержимость лайками в социальных сетях с поиском животными пищевых поощрений от человека.

Многие собаки за лакомство готовы выполнять самые разные команды, они активно ведут себя так, чтобы получать от человека поощрения пищей. То же самое поведение демонстрируют и некоторые другие животные. И вот теперь исследование показало, что социальные сети настолько революционизировали нашу жизнь, что их поклонники стали вести себя подобно животным, мечтающим о вкусняшках. Это наблюдается у активных пользователей социальных сетей, старающихся собрать как можно больше «лайков».

Другие исследования показывали, что социальные сети способны вызывать нарциссические тенденции у подростков и антисоциальное поведение у молодых людей. И вот теперь ученые объяснили, что стремление пользователя обеспечить себе приток «лайков» полностью соответствует модели обучения с вознаграждением. Эта модель используется при дрессировке разных животных.

Также в ходе опытов с лабораторными крысами было доказано, что если поощрять их поведение лакомством, то они лучше обучаются выполнению тех или иных действий. Результаты исследования вряд ли снизят популярность социальных сетей у миллионов их фанатов, но, возможно, кому-то из них всё-таки покажутся интересными. Они опубликованы в журнале Nature Communications.