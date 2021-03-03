Ученые: детский диабет нужно предотвращать максимально агрессивно

Исследование показало, что для защиты от детского диабета требуется агрессивное вмешательство врачей.

Чем более агрессивные интервенции проводят педиатры для профилактики диабета второго типа, тем выше вероятность того, что юного пациента смогут защитить от появления этой болезни. Если раньше данный тип диабета отмечался почти исключительно среди взрослых, то сегодня из-за целой эпидемии детского ожирения он всё более активно поражает детей. А это особенно тревожно, если учесть различия между детским и взрослым организмом.

У детей и молодых людей метаболизм осуществляется иначе, чем у взрослых. Детская печень, к примеру, не выводит из организма инсулин с такой же скоростью, как взрослая. У молодых людей и детей быстрее снижается функционал В-клеток, а значит, они теряют способность вырабатывать достаточное количество инсулина. Всё это и приводит к развитию диабета.

Детский диабет второго типа быстрее прогрессирует и сильнее разрушает организм, чем у взрослых. Авторы исследования полагают, что врачи должны более агрессивно вмешиваться на таких стадиях, как преддиабет у детей. Крайне важно выявлять юных пациентов из групп риска и стараться изменить их образ жизни так, чтобы опасность диабета снизилась.