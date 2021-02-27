490 человек в Москве прошли обследования для вакцинации "Спутником Лайт"

В Москве стартовало исследование вакцины «Спутник Лайт» на добровольцах, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

За два дня медицинский осмотр прошло 490 человек. Клинические испытания пройдут на базе десяти городских поликлиник столицы. При этом новый препарат будут использовать в сочетании с двухкомпонентной вакциной «Спутник V».

Старт третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник Лайт» был одобрен Минздравом 17 февраля. Он представляет собой единичный укол от двухфазной вакцины, применяемой сейчас.

«Первый канал» сообщает, что также на подходе назальный вариант вакцины на основе «Спутника V», который формирует местный иммунитет к ковиду в носоглотке, но не заменяет полноценной вакцинации.