Ученые: женщинам неправильно диагностируют гипертонию

Врачи неправильно оценивают показатели артериального давления у пациентов женского пола, как показало исследование.

Вплоть до последних дней золотым стандартом здорового артериального давления считаются цифры 120/80. Однако, согласно исследованию ученых из США, нельзя исключить, что у женщин они должны быть другими. Ученые установили, что если для сильного пола показатели систолического артериального давления в 120 мм ртутного столба являются нормой, то для женщин это уже завышенные цифры.

Установлено, что для прекрасного пола любые отметки давления выше 110 мм ртутного столба уже можно считать тревожными, так как они увеличивают риск развития самых разных сердечно-сосудистых заболеваний. Таковы итоги наблюдений более за 27 000 участников. Они показали, что если у женщин систолическое артериальное давление превышало 110 мм ртутного столба, риск развития болезней сердца и сосудов оказывался выше.

В число этих заболеваний входили инфаркты, инсульты, а также сердечная недостаточность. Исследователи подчеркивают, что люди могут влиять на показатели давления, как на главный фактор риска сердечно-сосудистой системы. К примеру, это можно сделать с помощью диеты или физических нагрузок. А вот на генетические факторы, к сожалению, человек влиять не в состоянии.