Синдром Дауна повышает риск смерти от коронавируса в три раза

Американские ученые выяснили, что люди с синдромом Дауна в три раза чаще рискуют умереть от COVID-19.

Ученые из Университета Эмори выяснили, что людям с синдромом Дауна вакцинация от коронавируса нужна в первую очередь. Оказалось, что смертность из-за COVID-19 в этой категории в три раза выше, чем среди населения в целом. Речь идёт о людях с синдромом Дауна в возрасте от 40 лет и старше.

Наблюдения показали, что в этой группе вероятность умереть от коронавируса точно такая же, как у людей без синдрома Дауна старше 70 лет. Хотя ученым необходимо провести дополнительные исследования на более молодых людях с данным синдромом, уже сейчас можно сказать, что полученные данные могут соответствовать действительности. Как правило, при синдроме Дауна наблюдается определенная дисфункция иммунной системы.

Ранее адвокаты людей с синдромом Дауна неоднократно настаивали на том, чтобы они были включены в категорию первоочередных получателей вакцин от COVID-19 на территории США. И вот на днях губернатор штата Джорджия заявил, что уже в ближайшие дни это произойдёт. С 8 марта все находящиеся на территории штата люди с синдромом Дауна смогут по своему желанию пройти через вакцинацию наряду с педагогами, а также родителями с детьми со сложными заболеваниями.