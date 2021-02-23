В Москве выявлено меньше 1 200 новых случаев ковида

Москва остается единственным пунктом в списке по приросту новых случаев коронавируса, где сохраняются четырехзначные показатели. И в столице число ежедневно установленных диагнозов COVID-19 постепенно снижается. За минувшие сутки выявлено 1 198 заболевших ковидом, передает столичный оперштаб.

Всего по России выявлено 11 823 новых пациента. На второй строчке Петербург (913 заболевших), на третьем – Подмосковье с 732 заболевшими.

Только у 11,1% нововыявленных пациентов заболевание протекало бессимптомно.

Полностью выздоровели 12 956 человек. Высоким остается прирост летальных исходов. За минувшие сутки зафиксировано 417 смертей от ковида.